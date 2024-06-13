Karabağlar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede birlik ve dayanışma içinde bayrama hazırlandıklarını belirtti. Ülke genelindeki ekonomik zorlukların etkisi altında yaşayan ailelere destek olmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

3 bin aileye düzenli yardım

Kurumun hazırladığı gıda kolileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Kolilerde çay, pirinç, şeker, tarhana gibi kuru gıda ve konserve ürünler bulunuyor. Ayrıca belediye, Sosyal Destek Kartı aracılığıyla yaklaşık 3 bin aileye her ay düzenli maddi yardım sağlıyor. Karabağlar Belediyesi, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve meslek örgütleriyle işbirliği içinde derin yoksulluğun etkilerini hafifletmeye devam edeceğini kaydetti.