Karabağlar Belediyesi, pazartesi ve perşembe günleri Yeşilyurt Halı Sahası’nda kadınlar için pilates ve aerobik dersleri imkanı sunuyor. Saat 08.30’da başlayan dersler, 09.30’da sona eriyor.

Sağlıklı yaşam ve sosyalleşme imkanı

Karabağlar Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşam için adım atmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla pazartesi ve perşembe günleri Yeşilyurt Halı Sahası’nda pilates ve aerobik dersleri düzenliyor. Antrenör Feyza Yıldızhan tarafından verilen derslerde, kadınlar haftanın iki günü hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarına katkı sağlıyor.

Her yaş ve seviyeden katılımcıya uygun

Pilates dersleri, 18 yaşından büyük her yaş ve seviyeden kadının rahatlıkla katılabileceği bir egzersiz programı sunuyor. Pilates derslerinin yanında yapılan aerobik dersleri ise yüksek enerji ve dinamizm içeriyor. Kadınların sağlığını destekleyen bu egzersizler, ritmik müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor ve katılımcıların hem eğlenmesini sağlıyor hem de sağlıklarını olumlu yönde etkiliyor.

Kayıt ve bilgi

Kadınlar sabah sporu için Yeşilyurt Halı Sahası’na giderek kaydolabiliyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 0232 414 79 01 numarasını arayabiliyor.

Kadınlar ve gençler için spor imkanlarını artırmak için daha çok çalışacaklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, onların hayatlarına dokunmanın önemini vurguladı. Karabağlar’daki sportif faaliyetleri çoğaltacaklarını ifade eden Başkan Kınay, özellikle yaz aylarında etkinliklerin sayısının artacağını ve daha geniş kitlelere yayılacağını söyledi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi

Yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan ve bölgenin en büyük spor tesisi olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi hakkında konuşan Başkan Kınay, tesisin sadece Karabağlar'a değil tüm İzmir'e değer katacağını ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmada, kadınların ise sosyalleşerek sağlıklı bir yaşam sürmelerinde önemli bir rol üstleneceğini belirtti. Başkan Kınay, mahallelerdeki halı saha ve diğer spor alanlarının sayısını artıracaklarını ve bu sayede gençlerin, çocukların ve kadınların sportif faaliyetlerle buluşma imkanlarını çoğaltacaklarının altını çizdi.