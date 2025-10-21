Karabağlar Belediyesi, Uzundere Mahallesi’nde TOKİ tarafından başlatıldığı belirtilen inşaat faaliyetlerinin, henüz yasal süreçler tamamlanmadan yürütüldüğünü açıkladı. Belediyeye göre, bu durum hem hukuki hem de idari sorunlar doğuruyor.

2017 yılında TOKİ’ye devredilen alanın planlama ve mülkiyet süreçleri hâlen sonuçlanmadı. 10 Haziran 2025 tarihli parselasyon planı Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından inceleme aşamasında. Belediye, süreci yasal çerçevede sürdürmek için gerekli bildirimlerde bulunduğunu açıkladı.

Karabağlar Belediyesi, planlama sürecinde açılan davalar, ÇED kararı ve parselasyon planlarına yönelik itirazlarla kamu yararını korumaya çalışıyor. Belediye, tüm bu yargı süreçlerinin Uzundere alanında planlamanın şehircilik ilkelerine uygun yürütülmesi amacıyla başlatıldığını belirtiyor.

Belediye, TOKİ’nin planladığı 38,3 hektarlık üniversite alanını, hazırladığı öneri planla 61,8 hektara çıkarmayı hedefliyor. Bu planla hem öğrenciler için nitelikli bir yükseköğretim alanı sağlanacak hem de Karabağlar’ın yaşam kalitesi korunacak.

TOKİ planındaki 750 konut ve ikinci etap ile toplamda 3.302 kişilik nüfus artışı, Uzundere köyünün dokusunu bozabilecek ve bölgedeki yaşam düzenini olumsuz etkileyebilecek. Ayrıca konut alanları, İzmir’in yeşil kuşağına yakınlığı nedeniyle ekolojik dengeyi tehdit ediyor.

Belediye, konutları Yaşar Kemal Mahallesi TOKİ alanına taşırken, mevcut Uzundere alanını “Üniversite Alanı” olarak değerlendirmeyi öneriyor. Bu plan, hem vatandaşların mağduriyetini önleyecek hem de İzmir’e uluslararası standartlarda bir üniversite alanı kazandıracak.

Karabağlar Belediyesi, 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık riskli alanın dönüşüm sürecinde vatandaşların hak kaybı yaşamaması ve kentin geleceğinin korunması için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Belediye, tüm kurumları kamu yararını esas alarak iş birliği yapmaya çağırdı.