Karabağlar Belediyesi’nde 37 üyeden 27’sinin katılmadığı meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi. İlçede siyasi gerginlik yeni bir boyuta taşındı.

Katılım Olmayınca Meclis Toplantısı İptal Edildi

Karabağlar Belediyesi’nde daha önce görülmemiş bir durum yaşandı. Toplantıya 12 CHP’li ve 15 Cumhur İttifakı üyesi olmak üzere toplam 27 meclis üyesi katılmadı. Çoğunluk sağlanamadığı için oturum açılamadı.

İlçede bu gelişme, siyasi kulislerde “meclis boykotu” olarak değerlendirildi. Üyeler, yolsuzluk iddialarını ve işçi maaşlarının ödenmemesini toplantıya katılmama gerekçesi olarak gösterdi.

Başkan Kınay: “Bu olayı Karabağlar halkının takdirine bırakıyorum”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclisteki boş sıralar karşısında yaptığı açıklamada, temsilcilerin görevlerini yerine getirmemesini üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Kınay, “Bu nedenle yeterli çoğunluk sağlanmadığı için meclis oturumunu kapatıyorum. Olayı Karabağlar halkının takdirine bırakıyorum. Bir sonraki oturum 5 Eylül Cuma günü saat 18.00’de gerçekleşecek” dedi.

Eroğlu: “Başkan meclisin güvenini kaybetti”

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kınay’ın yolsuzluklarla anılan bir başkan olduğunu öne sürdü.

Eroğlu, “2024 Nisan’ından bu yana iş bilmeyen, yolsuzluklarla anılan bir belediye başkanı Karabağlar’ı yönetmektedir. Bugün bir kez daha meclisin güvenini kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.