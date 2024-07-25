İzmir’in Karabağlar ve Buca ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonuç verdi. 6 evden hırsızlık yaparak çeşitli eşyalar çalan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Açık balkon ve evlerden girmiş

Karabağlar ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştırarak şüphelinin C.B.Y. (26) olduğunu tespit etti. C.B.Y.'nin, açık balkon ve pencerelerden girerek evlerden eşyalar çaldığı ve motosiklet hırsızlıklarına karıştığı belirlendi.

Evinden çalınan belgelerle yakalandı

C.B.Y., Karabağlar’daki ikametinde yapılan operasyonda yakalandı. Yapılan aramada, çalınan kimlik belgeleri ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, çaldığı eşyaların bir kısmı da bulundu.

Tutuklandı

Polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, hırsızlık suçundan daha önce 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs olarak kayıtlara geçti.