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Kaza sonrası Karabağlar yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu. Trafik birimleri, yoğunluğun akım sonunun Meles Deltası mevkisine kadar ulaştığını belirtti. Yetkililer, Yeşildere Caddesi'ni kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi. Trafikte seyir halindeki sürücülerin dikkatli olması ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uyması istendi.

Trafik birimlerinden alınan bilgilere göre, kaza Yeşildere Caddesi üzerinde, Tarihi Su Kemerleri’ne gelmeden 50 metre önce gerçekleşti. Zincirleme kazada araçlar yol dışına alındı ve güvenlik önlemleri sağlandı.

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