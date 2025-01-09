İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Yeşildere Caddesi Karabağlar istikametinde zincirleme trafik kazası yaşandığını duyurdu. Kazanın ardından bölgedeki trafik yoğunluğu dikkat çekiyor.
Zincirleme kaza
Trafik birimlerinden alınan bilgilere göre, kaza Yeşildere Caddesi üzerinde, Tarihi Su Kemerleri’ne gelmeden 50 metre önce gerçekleşti. Zincirleme kazada araçlar yol dışına alındı ve güvenlik önlemleri sağlandı.
Trafik Meles Deltası'na kadar yoğun
Kaza sonrası Karabağlar yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu. Trafik birimleri, yoğunluğun akım sonunun Meles Deltası mevkisine kadar ulaştığını belirtti. Yetkililer, Yeşildere Caddesi'ni kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi. Trafikte seyir halindeki sürücülerin dikkatli olması ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uyması istendi.