Bahar Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, atölyelerden spor faaliyetlerine kadar pek çok renkli programa sahne oldu.

Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

Bu yılın teması olan herkes için erişilebilir, uygun maliyetli, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım doğrultusunda hazırlanan program kapsamında, iki gün boyunca Bahar Mahallesi Muhtarlığı önündeki 2935 Sokak trafiğe kapatıldı. Sokakta; akıl oyunları, yüz boyama, masal ve ahşap oymacılığı atölyeleri, geri dönüşüm stantları, pilates, zumba, sokak oyunları, masa tenisi, badminton, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları kuruldu.

Başkan Helil Kınay, tüm atölyeleri gezerek çocuklarla ve ailelerle sohbet etti. Konuşmasında, “Bugün aslında çocukluğumuza, sokaklarımıza dönmüş gibiyiz. Avrupa Hareketlilik Haftası bize kentlerin sadece binalardan değil; insanıyla, çocuğuyla, sokağıyla bir bütün olduğunu hatırlatıyor. Önümüzdeki yıllarda bunu hayatın bir parçası haline getireceğiz” dedi.

Başkan Kınay, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e atıfta bulunarak sürdürdü:

“Atatürk’ün yolunda yürüyen muhtarlarımızla birlikteyiz. Bugün kadın muhtarlarımızla, kadın emeğiyle ve ben bir kadın belediye başkanı olarak burada konuşabiliyorsam; bu, Atatürk’ün bizlere açtığı yol sayesindedir.”

Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel, “İki gün boyunca çocuklarımız unutulmaya yüz tutmuş etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Mahallem adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Muhtar Güzel ve Bahar Mahallesi Kermes Grubu, Başkan Kınay’a çiçek takdim etti. Program, Salsa Türkiye Şampiyonu Ela Yılmaz’ın dans gösterisiyle son buldu. Yılmaz’ın performansı izleyicilerden uzun süre alkış aldı.