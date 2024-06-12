Karabağlar Belediyesi, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmesi için kurban satış ve kesim yerleriyle iş yerlerini sıkı sıkıya denetliyor.

Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Karabağlar Kaymakamlık Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından Uzundere ve Peker mahallelerinde kurban satış yeri olarak uygun alanlar belirlendi. Kurban kesim yerleri ise Uzundere, Maliyeciler, Bahar, Refet Bele, Vatan, Salih Omurtak ve Adnan Süvari mahallelerinde oluşturuldu.

Zabıta ve veteriner işleri ekipleri görev başında

Vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alması ve kesimlerini gerçekleştirmesi için Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekipler, hayvan sahiplerinin nakil belgelerini, alanın düzenini, kurbanlıkların küpelerini ve sağlık durumlarını titizlikle inceliyor. Bu alanlarda hijyen kurallarına da özellikle dikkat ediliyor.

Fırınlar da denetim altında

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi tatlı üretimi ve şeker satışı yapılan işletmelerle fırınları da denetlemelerden geri bırakmıyor. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumu, hijyen koşulları, ürünlerin fiyat etiketi, gramaj ve son kullanma tarihi gibi unsurlar kontrol ediliyor. Ekipler bayram boyunca da aynı özen ve dikkatle denetimlerini sürdürecek.

Belediye yetkililerinden açıklama

Karabağlar Belediye Başkanı, bu yıl da Kurban Bayramı'nı vatandaşların en güzel şekilde geçirmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Başkan, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kurban satış ve kesim yerlerinde sıkı denetimler yürüttüğünü belirterek, vatandaşların kurbanlıklarını gönül rahatlığıyla alabileceklerini ifade etti.