Karabağlar Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ortaklığıyla yürüttüğü “Bütünleşik Risk Temelli Kentsel Dönüşüm Alanlarının Belirlenmesi ve Özgün Dönüşüm Stratejilerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Kibar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Ölçüt Değerlendirme Çalıştayı, akademisyenlerden kamu kurumlarına, meslek odalarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

“Bütünleşik yaklaşım bir zorunluluk”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, ilçedeki kentsel dönüşüm sürecine dair veriler paylaşarak, bütünleşik bir risk yönetimi ihtiyacına dikkat çekti.

Kocaer, Karabağlar’da 540 hektarlık riskli alan, 106 hektarlık ikinci derece riskli alan ve 7 hektarlık rezerv alan bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“İlçemizde yaklaşık 52 bin yapı var ve bunların yarısının yapı kayıt belgesi bulunuyor. Bu tablo, tek yönlü değil, kapsamlı bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. İklim krizleri ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda özellikle kadınlar, çocuklar ve engellilerin dayanıklılığını artıracak çalışmalara da öncelik vermeliyiz.”

Sunumlarla yol haritası çizildi

Çalıştay kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı Mavi Büyüme Politikaları Birimi’nden Ekrem Ayalp, UrbanCode’dan şehir plancısı Elif Esra Şahin ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Utku sunumlar gerçekleştirdi.

Ayalp, kentsel dönüşümün çok boyutlu yapısına dikkat çekerek, Karabağlar’da geliştirilen modelin Türkiye genelinde örnek olabileceğini vurguladı.

Şahin ise “Bütünleşik Afet Yönetimi” ile “Bütünleşik Risk Yönetimi” kavramlarını karşılaştırarak, risklerin afetlere dönüşmeden yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Çalıştayın, veri temelli analizlerle yerel bilgi ve uzman görüşlerinin bir araya getirilmesi açısından kritik bir buluşma olduğunun altını çizdi.

Deprem ve zemin ilişkisinin önemine değinen Doç. Dr. Utku ise, sağlıklı bir dönüşüm için “farkındalık, hoşgörü ve irade” kavramlarının temel alınması gerektiğini belirtti.

Başkan Kınay: “İzmir’de ilk kez bu kapsamda bir çalışma yapılıyor”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel yapıları yenilemekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Yapısıyla, yaşamıyla, halkıyla birlikte dönüşümün bütün boyutlarını göz önünde bulunduruyoruz. Kentsel Dönüşüm Konferansı ile başlayan yolculuğumuz, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Komisyonu aracılığıyla güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

İZKA ile ortak yürüttükleri proje sayesinde İzmir’de ilk kez bu kapsamda bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Kınay, sözlerine şöyle devam etti:

“Osman Aksüner Mahallesi’nde açtığımız kentsel dönüşüm ofisimizle artık masa başında yürüttüğümüz çalışmalar sokağa yansıyor. Teknik süreçler vatandaşlarımızla buluşuyor. Amacımız, herkesin sağlıklı ve güvenli bir kentte, hak ettiği yaşam koşullarına kavuşmasını sağlamak.”

Karabağlar örnek olacak

Karabağlar’da atılan bu adım, yalnızca ilçenin dönüşümüne değil, İzmir ve diğer kentlerde yürütülecek benzer projelere de örnek bir model oluşturacak. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporunun, yerel yönetimlere kentsel dönüşüm politikalarında yol göstermesi hedefleniyor.