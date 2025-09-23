Karabağlar’da CHP’li 9 meclis üyesinin istifa kararı, partideki siyasi krizi derinleştirdi. Genel merkezden devreye giren CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, üyelerle yaptığı görüşme sonrası istifaların şimdilik askıya alındığını duyurdu.
Krizin başlangıcı
Karabağlar’da YDK üyesi Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekilmesiyle başlayan kriz, CHP meclis grubundaki 9 üyenin istifa kararı açıklamasıyla tırmandı. İstifa kararı alan üyeler şunlar: Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu.
Genel merkez devrede
Yaşanan belirsizliği çözmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, dün akşam saatlerinde meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Yücel, istifa kararlarının şimdilik askıya alındığını ifade etti.
Deniz Yücel’in açıklamaları
Yücel, toplantıya ilişkin şunları söyledi:
“Arkadaşlarımız bazı konularda dile getirdikleri rahatsızlıkları ilettiler. Görüşmemizde, esasen iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların olduğunu gördük. Süreci karşılıklı anlayış ve diyalogla ele aldık. Görüşme sonucunda arkadaşlarımız istifa kararlarını şimdilik askıya aldılar.
Arkadaşlarımızın her biri parti aidiyeti yüksek, Cumhuriyet Halk Partisine gönülden bağlı. Konunun diğer muhataplarıyla da görüşerek sorunun çözülmesi için gerekli adımları atacağız. Partimize bu kadar çok ve sistematik bir saldırı yapıldığı bir süreçte birlik ve beraberliği sağlamak için gereken ne varsa yapacağız.”
Sürecin devamı
Genel merkez ve meclis üyeleri arasındaki görüşmelerin ardından, istifa kararının tamamen geri çekilip çekilmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Parti yönetimi, diyalog ve iletişim kanallarını güçlendirerek benzer krizlerin önüne geçmeyi hedefliyor.