Karabağlar’da CHP’li 9 meclis üyesinin istifa kararı, partideki siyasi krizi derinleştirdi. Genel merkezden devreye giren CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, üyelerle yaptığı görüşme sonrası istifaların şimdilik askıya alındığını duyurdu.

Karabağlar’da YDK üyesi Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekilmesiyle başlayan kriz, CHP meclis grubundaki 9 üyenin istifa kararı açıklamasıyla tırmandı. İstifa kararı alan üyeler şunlar: Selami İyier, Kerim Ülge, Savaş Akıncı, Osman Sarı, Ceren Leyla Gür Önalan, İnan Karakoyun, Nurdan Şenkal, Kemal Özdönmez ve Nedim Topaloğlu.

Yaşanan belirsizliği çözmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, dün akşam saatlerinde meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Yücel, istifa kararlarının şimdilik askıya alındığını ifade etti.

Yücel, toplantıya ilişkin şunları söyledi:

Arkadaşlarımızın her biri parti aidiyeti yüksek, Cumhuriyet Halk Partisine gönülden bağlı. Konunun diğer muhataplarıyla da görüşerek sorunun çözülmesi için gerekli adımları atacağız. Partimize bu kadar çok ve sistematik bir saldırı yapıldığı bir süreçte birlik ve beraberliği sağlamak için gereken ne varsa yapacağız.”