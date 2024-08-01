Karabağlar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ile imzaladığı veri paylaşım protokolü ile vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan tarafından imzalanan protokol sayesinde su abonelik işlemleri çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilecek, bu da zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacak.

Bürokrasi süreci azalacak

Kamuda dijitalleşmeye büyük önem veren Karabağlar Belediyesi, birçok hizmetini online ortama taşıyarak vatandaşlara kolaylık sunuyor. İZSU abonesi olmak isteyen vatandaşlar artık Karabağlar Belediyesi'nden istenen belgeleri elektronik ortamda paylaşabilecek. Protokol kapsamında İZSU, gerekli belgeleri Karabağlar Belediyesi'nin dijital altyapısı üzerinden alacak, böylece bürokrasi süreçleri azaltılarak işlemler sadeleştirilecek.

Başkan Kınay'dan dijital hizmet vurgusu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, protokolün diğer yerel yönetimlere örnek olacağını belirterek, bu anlaşmanın Karabağlar'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Başkan Kınay, belediyenin dijital altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Ruhsat süreçlerinden nikah başvurularına, ağaç budama taleplerinden vergi ödemelerine kadar birçok konuda dijital hizmet sunuyoruz. İZSU ile imzaladığımız bu protokol, önemli bir gelişim ve dönüşüm sağlayacak. Vatandaşlarımızın zaman problemi hafifletilerek, su abonelik işlemleri daha hızlı ve nitelikli yapılabilecek” dedi.

Karabağlar'da hızlı ve güvenli hizmet

Başkan Kınay, dijital hizmetlerin sayısını ve kalitesini artırarak vatandaşları hızlı ve güvenli hizmetle buluşturma anlayışını sürdüreceklerini ifade etti. Bu protokol ile Karabağlar'daki dijital dönüşümün bir adım daha ileriye taşınacağına dikkat çeken Kınay, dijital hizmetlerle vatandaşlara daha verimli bir hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.