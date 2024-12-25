Karabağlar Belediyesi, yeni yıl öncesi kadın üreticilere destek olmak ve vatandaşlara keyifli bir alışveriş deneyimi sunmak için "Yılbaşı Panayırı"nı hayata geçirdi. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda başlayan panayır, el emeği ürünlerin sergilendiği 203 stant ve çeşitli etkinliklerle renkli anlara ev sahipliği yapıyor.

Kadın emeğine destek

Panayırın açılışına katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kadın üreticilerin yanında olduğunu vurgulayarak, “Karabağlar’ın kadınlarının emeğini desteklemekten gurur duyuyoruz. Herkesin bu dayanışmaya katılmasını ve sevdikleri için özel hediyeler seçmesini öneriyorum” dedi. Başkan Kınay, stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti ve ürünleri inceledi. Kınay, vatandaşları pazar gününe kadar sürecek etkinliğe davet ederek, “Yeni yıla güzel bir başlangıç yapalım” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerle dolu bir program

Panayır, sahne performansları, DJ şovları, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve maskotlarla ziyaretçilere eğlence dolu bir atmosfer sunuyor. Etkinlikler her gün 12.00-21.00 saatleri arasında devam edecek. Özellikle hafta sonu programında yer alan konser ve performanslar dikkat çekiyor:

27 Aralık Cuma, 20.00: NO409 konseri

28 Aralık Cumartesi, 20.00: DJ Emre Geh ile "2025’in Ritmi"

29 Aralık Pazar, 20.00: Şef Cihan Önder yönetiminde “Yeni Yıl Konseri”

Karabağlar Belediyesi’nin bu özel etkinliği, hem üretici kadınlara destek sağlıyor hem de yeni yıl coşkusunu paylaşmak için bir araya gelmek isteyenlere fırsat sunuyor. Panayır, el emeği ürünlerden unutulmaz konserlere kadar her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.