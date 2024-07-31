Olayın detayları

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, ev sahibi Abdülhamit B. (24) tarafından kiracısının kapısına dayanarak yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. Kiracı Arzu Akbulut (52), uzun yıllardır yaşadığı evinden zorla çıkarılmak istendi. Abdülhamit B., kiracısına evden çıkması için üç gün mühlet verirken, kiracının kapısını dakikalarca tekmeleyip yumrukladı. Akbulut, bu korkunç anlarda kendisini evine kilitleyerek canını kurtarmaya çalıştı.

“Kapıyı açsaydım, cenazem çıkacaktı"

Olayın şokunu atlatamayan Arzu Akbulut, “Kapıyı açsaydım, cenazem çıkacaktı. Ev sahibinin oğlu ve annesi kapımı 35-40 dakika boyunca zorladı. Elimdeki eşyaları toparlayıp, ev bulmaya çalışıyorum ama çevrede uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyorum” dedi. Akbulut, eski kiracı olduğu için düşük kira öderken, yeni kiralarla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Kiracıların karşılaştığı zorluklar gündeme geldi

Arzu Akbulut, kiracılık sürecinde karşılaştığı zorluklara da dikkat çekti. “Kiracılık çok zor. Şu an ev bulmak ve taşınmak için 150-200 bin TL'lik bir masraf söz konusu. Benim bu masrafı karşılayacak durumum yok” şeklinde konuştu. Ayrıca, kiracılardan depozito, kira bedeli ve emlakçı ücreti talep edilmesinin ek bir yük getirdiğini vurguladı.

Polis soruşturması başlatıldı

Olayın ardından polis, ev sahibinin oğlu Abdülhamit B. ve annesi Havva B.'yi hala arıyor. İzmir’de yaşanan bu korkunç olay, kiracı hakları ve ev sahiplerinin sorumlulukları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.