Karabağlar’da 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen ve 29 Aralık’a kadar devam edecek olan Yılbaşı Panayırı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sahne ve DJ performansları, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve maskotlarla zenginleştirilen etkinliklerde, Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Grup No409, unutulmaz bir performans sergiledi.

Gençlerden etkileyici performans

Grup üyeleri Selim Çeliker, Kayra Burak Tanur, Abdullah Keleş, Enes Çakar, Eşref Ulaş Başbuğ, Begüm Oğuz ve Aheng Yağız, ilk kez büyük bir sahnede sahne almanın heyecanını yaşadı. Gençlerin performansı izleyicilerden büyük alkış aldı. Grup, bu fırsatı kendilerine sunduğu için Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a teşekkür etti.

Başkan Kınay'dan tebrik mesajı

Konserin ardından sahneye çıkan Başkan Helil Kınay, gençleri tebrik ederek, Karabağlar'da genç yeteneklerin kendilerini gösterebilmeleri için daha fazla fırsat sunacaklarını belirtti. Kınay, “Gençlerimizin böyle başarılı bir performans sergilemesinden büyük mutluluk duydum. Onların yanındayız ve her zaman destekçileri olacağız” dedi.

Yılbaşı Panayırı etkinlikleri devam ediyor

Yılbaşı Panayırı kapsamında 28 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de DJ Emre Geh "2025'in Ritmi" ile sahnede olacak. 29 Aralık Pazar günü ise saat 20.00'de Cihan Önder, "Yeni Yıl Konseri" ile panayırın finalinde sahne alacak.