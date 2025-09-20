CHP Karabağlar İlçe Kongresi, hareketli bir şekilde gerçekleşti. Mevcut İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, 241 delegenin oyuyla yeniden başkan seçildi. Ekincan Aksoy ise adaylıktan çekildikten sonra Gürboğa’nın delege listesinde yer aldı. Kongreye büyük ilgi gösterildi, bazı delegeler ise protesto amacıyla istifa etti.

CHP Karabağlar'da Volkan Gürboğa yeniden başkan

CHP Karabağlar İlçe Kongresi, çift adaylı başlamış olsa da Ekincan Aksoy’un adaylıktan çekilmesinin ardından Volkan Gürboğa tek aday olarak kongrede yer aldı. Kongrede 416 delegenin 270’i oy kullandı. 241 oyla yeniden başkan seçilen Gürboğa, büyük bir demokrasi şöleni gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tacettin Bayır Divan Başkanlığına seçildi

Kongrede Divan Başkanlığına CHP İzmir eski Milletvekili Tacettin Bayır seçildi. Kongrede blok listeyle yapılan seçimde Volkan Gürboğa’nın liderliğindeki liste kazandı. Gürboğa, partisinin kongre ve kurultay süreçlerinden güçlenerek çıkması gerektiğini belirtti.

"Karabağlar kazanacak, gençlik kazanacak"

Volkan Gürboğa, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün büyük bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. CHP 102 yaşında ve partimizin kongre süreçlerinden güçlenerek çıkmak zorundayız" dedi. Gürboğa, gençleri ve kadınları karar mekanizmasına dahil etmek, her sokakta partinin sesini yükseltmek için çalışacaklarını belirtti. "Biz kazanacağız, Karabağlar kazanacak, gençlik kazanacak" diyerek, iktidara yürüyüşte ilçenin desteğini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekincan Aksoy adaylıktan çekildi

Başkanlık için beklenen adaylardan Ekincan Aksoy, kongrede adaylıktan çekildi. Aksoy’un çekilmesinin ardından, Can Ersoy adaylık için imza topladı ancak bu imzayı divana sunmadı. Aksoy’u destekleyen delegeler ise bu duruma tepki olarak salondan ayrıldı. Aksoy, delege listesinde Volkan Gürboğa’nın yanında yer aldı.

Kongrede il delegesi olarak seçilen Erkan Büyükkaya ve Nurhan Yanyah, delege listesine istifalarını sundular. Büyükkaya, "Beni listeden silin, sitem olarak istifa ediyorum" dedi. Yanyah ise, "Gençlerin önünü açmak için istifa ediyorum" şeklinde açıklama yaptı. Ancak, Yanyah istifasını geri çekti.

Gürboğa’nın listesi belli oldu

Volkan Gürboğa’nın delege listesinde Ekincan Aksoy, YDK Üyesi Özkan Tice ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da yer aldı. Bu liste, partinin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirildi.