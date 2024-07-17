İddiaya göre, B.G. (19), İ.A. (31), Ö.G. (67) ve Ö.Y. (67) sokakta sohbet ettikleri sırada motosikletle yanlarına iki kişi geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grubun yanına bir otomobil yanaştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, otomobilden inen M.A. tabanca ile ateş açtı. Yaşanan arbede sırasında B.G. kalçasından, İ.A. belinden ve Ö.Y. sırtından bıçak darbeleriyle, Ö.G. ise göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. B.G., Ö.G. ve Ö.Y. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İ.A. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişiyi yaralayan grup ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, kaçan grupta bulunan V.Ç.’nin elinde bıçak, tabancayı ateşleyen kişinin ise M.A. olduğu saptandı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, Günaltay Mahallesi, 4902 sokak, Karabağlar'da gece yarısı gerçekleşti.

B.G. (19) kalça bölgesinden, İ.A. (31) belinden, Ö.G. (67), Ö.Y. (67) sırtından bıçaklandı, göğsünden kurşunla vuruldu.

Polisler şüphelileri aramaya devam ediyor

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada, kaçan grupta bulunan V.Ç.’nin elinde bıçak, tabancayı ateşleyen kişinin ise M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.