İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yangın tahliye ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Gerçek bir yangın senaryosuyla yapılan tatbikat, büyük bir başarıyla tamamlandı.

Karabağlar’da yangın tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Karabağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü’nün işbirliğinde yapılan tatbikat, Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası ve açık otopark alanında gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre, binada çıkan yangına hızla müdahale edilerek, çatı katında mahsur kalan personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kurtarma çalışmaları başarıyla uygulandı

Tatbikatta, 23 itfaiye personeli görev aldı ve 1 adet 42 metre merdivenli araç, 1 adet kurtarma aracı, 1 adet arazöz aracı, 1 adet AKS aracı ve 1 adet motorize araç kullanıldı. Güvenlik ve Zabıta birimleri de tatbikatta aktif rol alarak, tatbikatın gerçekçiliğini artırdı.

Başkan Kınak tebrik etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tatbikatı izleyerek, ekiplerin başarılı çalışmalarını takdir etti. Başkan Kınay, “Bu tür tatbikatlar, hem belediye personelinin hem de vatandaşların olası afet ve acil durumlara karşı bilinçlenmesine büyük katkı sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla iş birliği içinde bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Amacımız afetlere karşı hazırlıklı bir kent yaratmak

Başkan Kınay, tatbikatın ardından, "Amacımız, risklere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve güvenli bir kent yaratmak" diyerek, bu tür çalışmalara olan bağlılıklarını yineledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği ve kararlı çalışmalar sayesinde, afetlere karşı daha güvenli bir kent inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.