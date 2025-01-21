Karabağlar Belediyesi, zabıta ve emniyet ekipleriyle birlikte kaldırımlar ve yollar üzerindeki işgallere karşı kapsamlı denetimler yaparak cezai işlem uyguladı.

Karabağlar Belediyesi, il emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak kaldırımlar ve yollar üzerindeki işgallere karşı etkili bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin ilk adresi ise Eski İzmir Caddesi oldu.

Çift denetim, çifte cezai işlem

Denetimler, hem zabıta ekipleri hem de İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Kaldırım işgali yapan işletmelere Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanırken, yolları işgal eden işletmelere ise trafik ekipleri tarafından cezalar kesildi.

Başkan Kınay: "Vatandaşlarımızın hakkını koruyacağız"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yapılan denetimlerin amacının, vatandaşların kamusal alanları rahatça kullanabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan Kınay, “Kaldırımlar ve yollar, vatandaşlarımızın güvenle hareket edebilmesi için son derece önemli alanlardır. Bu alanların işgal edilmesi kamu düzenini ihlal eder. Zabıta ve trafik ekiplerimizle birlikte bu tür işgallere karşı mücadelemiz sürecek” dedi.