İzmir'in Karabağlar ilçesi, Doğanay Mahallesi'nde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda, kiracısının kapısına dayanan ev sahibi ve annesi, kiracıya korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Abdülhamit B. (24) ve annesi Havva B. (50), kiracı Arzu A.'nın (49) dairesinin kapısını tekmeleyip yumrukladı. Şüpheli, kapının önündeki demir ayakkabılığı kırarak, "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın!" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan bu dehşet anları, binada yaşayan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Firari ev sahibi ve annesi yakalandı

Olayın ardından korkuya kapılan kiracı Arzu A., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Olaydan sonra firari durumda olan Abdülhamit B. ve annesi Havva B., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadelerinin ardından serbest bırakıldılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdülhamit B. ve annesi Havva B.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bu durum, kiracı Arzu A. ve çevredeki mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kiracının yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu görüntüleriyle kanıtlandı.