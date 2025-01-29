Karabağlar Belediyesi ve İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası, sektöre yıllarını adayan mobilya ustaları için anlamlı bir saygı töreni gerçekleştirdi. Mobilya Akademi’de yapılan etkinlikte 70’i aşkın mobilya ustasına plaket takdim edildi.

Mobilya sektörünün temel taşlarına saygı

Törene Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden CHP Meclis Üyesi Hidayet Petin ve sektörden birçok temsilci katıldı. Başkan Helil Kınay törende yaptığı konuşmada, mobilya sektörüne katkı sağlayan ustaların, sektörün gelişiminde büyük rol oynadığını belirtti. "Mobilya sektöründe yıllarca emeğini veren ustalarımızla bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Karabağlar Belediyesi olarak, mobilya sektörünün geçmişini ve kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu etkinlik, sektörün geleceğine dair önemli bir adımdır" dedi.

Sektörün geleceğine yönelik adımlar

Başkan Kınay, sektöre dair altyapı, pazarlama, eğitim ve tasarım gibi birçok alanda yapılması gereken çalışmalara değindi. Karabağlar’ı hem İzmir’de hem de Türkiye genelinde mobilya sektöründe hak ettiği yere taşımayı hedeflediklerini belirterek, ruhsat süreçleri ve kentsel dönüşümle ilgili sorunların çözümü için de çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

Başkan Kınay, Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkeyi yeniden inşa etme inancına atıfta bulunarak, "Geçmişteki emekleri unutmadan, geleceğe yönelik güçlü adımlar atacağız. Hem sektörü büyütecek hem de gençlerimize umut aşılayacağız" dedi. Karabağlar ve İzmir için güçlü bir gelecek inşa edeceklerini vurgulayan Kınay, "Bu inançla siz değerli ustalarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, aramızda olmayanları rahmetle anıyorum. Emeğiniz asla unutulmayacak" şeklinde konuştu.

"Mobilya sektörünü ileriye taşıyacağız"

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da, sektöre gönül veren ustaları onurlandırmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. "Yıllarını sektöre adayan, bizlere ilham veren ustalarımıza minnettarız. Bu etkinlik, sektörümüzün geçmişini onurlandırırken, geleceğine dair umutlarımızı güçlendiriyor. Başkan Helil Kınay’a bu organizasyona verdiği destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Törenin sonunda, mobilya sektöründe yıllarca hizmet vermiş ustalara, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Ustalar, kendileri için düzenlenen bu anlamlı tören için teşekkürlerini ileterek, organizasyonu hayata geçirenlere minnettarlıklarını sundular.