Karabağlar’da Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği

Durmuş ÖZKE

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim döneminde verdiği sözü yerine getirerek hiç tiyatroya gitmemiş çocukların ayağına tiyatroyu getiriyor. Limontepe Pazaryerinde düzenlenen şenlikte çocuklar tiyatro gösterileriyle buluştu.

Neşeli sokaklar, mutlu çocuklar

Karabağlar Belediyesi, Başkan Helil Kınay’ın liderliğinde sosyal belediyecilik anlayışıyla etkinliklerine devam ediyor. Seçim sürecinde söz verdiği gibi çocuklara eğlenceli aktiviteler sunan Belediye, 27 Haziran’da başlattığı Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği’nin ikincisini Limontepe Pazaryerinde gerçekleştirdi. Etkinlikte, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocuklar tiyatro gösterileri ve birçok eğlenceli aktiviteyle buluşturuldu.

Eğlence dolu akşam

Etkinlikte sosis balon katlama, yüz boyama, tahta bacak gösterisi ve geleneksel sokak oyunları gibi birçok aktivite yer aldı. Çocuklar ve aileleri, keyifli anlar yaşadı. Başkan Kınay, yaz boyunca devam edecek şenliklerin tüm mahallelerde düzenleneceğini belirtti.

Çevre bilinci ve temizlik sözü

Etkinlikte çocuklardan çevreyi temiz tutma sözü alan Başkan Kınay, çevre bilincinin önemini vurguladı. Çocuklar ve aileleri, etkinlik alanını temiz tutma konusunda duyarlı davrandı. Başkan Kınay, Karabağlar’daki her çocuğun hayatına dokunmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Karabağlar’da neşeli sokaklar ve mutlu çocukların buluştuğu bu etkinlikler, yaz boyunca tüm mahallelerde devam edecek.