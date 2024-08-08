Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm Karabağlar halkını "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği"ne davet ediyor. Bu yaz boyunca mahalleleri dolaşacak olan etkinlikler serisi, çocuklar ve aileleri için unutulmaz anılar yaratmayı hedefliyor.

Şenlik programı

Şenlik Korteji: Renkli ve coşkulu bir yürüyüş

Çocuk Tiyatrosu: Eğlenceli ve öğretici oyunlar

Palyaço Gösterisi: Kahkaha dolu anlar

Clown Show: Eşsiz bir gösteri

Mini Club Show: Küçüklerin büyük eğlencesi

Sosis Balon Katlama: Yaratıcı şekiller

Geleneksel Sokak Oyunları: Eskimeyen oyunlar

Tahta Bacak Gösterisi: İlginç performanslar

Pandomim Gösterisi: Sessiz sanatın güzelliği

Bubble Show: Köpüklerle büyülü anlar

Yüz Boyama: Renkli yüzler

Duygu Duvarı: Paylaşım ve ifade alanı

Başkan Kınay, "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği"ne tüm vatandaşları davet ederken, etkinliklerin mahallelerimizde paylaşmanın ve eğlenmenin en güzel örneği olacağını belirtti.

Şenlik detayları

Tarih: 8 Ağustos Perşembe

Saat: 19.30 - 22.30

Yer: Yurdoğlu Parkı