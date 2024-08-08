Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, tüm Karabağlar halkını "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği"ne davet ediyor. Bu yaz boyunca mahalleleri dolaşacak olan etkinlikler serisi, çocuklar ve aileleri için unutulmaz anılar yaratmayı hedefliyor.
Şenlik programı
- Şenlik Korteji: Renkli ve coşkulu bir yürüyüş
- Çocuk Tiyatrosu: Eğlenceli ve öğretici oyunlar
- Palyaço Gösterisi: Kahkaha dolu anlar
- Clown Show: Eşsiz bir gösteri
- Mini Club Show: Küçüklerin büyük eğlencesi
- Sosis Balon Katlama: Yaratıcı şekiller
- Geleneksel Sokak Oyunları: Eskimeyen oyunlar
- Tahta Bacak Gösterisi: İlginç performanslar
- Pandomim Gösterisi: Sessiz sanatın güzelliği
- Bubble Show: Köpüklerle büyülü anlar
- Yüz Boyama: Renkli yüzler
- Duygu Duvarı: Paylaşım ve ifade alanı
Başkan Kınay, "Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği"ne tüm vatandaşları davet ederken, etkinliklerin mahallelerimizde paylaşmanın ve eğlenmenin en güzel örneği olacağını belirtti.
Şenlik detayları
Tarih: 8 Ağustos Perşembe
Saat: 19.30 - 22.30
Yer: Yurdoğlu Parkı
Kaynak: Bülten