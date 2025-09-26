Yaşamının son yıllarını ilçede geçiren usta sanatçı için Ali Fuat Cebesoy Mahallesi’ndeki Neşet Ertaş Parkı’nda düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve sanatçı Burak Maral’ın sahne aldığı gecede, Ertaş’ın sevilen eserleri seslendirildi. Türküler hep bir ağızdan söylenirken izleyenler duygusal anlar yaşadı. Konser sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sanatçı Burak Maral’a çiçek takdim ederek orkestraya teşekkür etti.

Başkan Kınay konuşmasında, Neşet Ertaş’ın hayatının bir dönemini Karabağlar’da geçirmiş olmasının kendileri için onur kaynağı olduğunu belirterek, “Onun türkülerinde dostluğu, geçmişimizi ve bu toprakların zenginliklerini buluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’sinde birliğimizi ve umudumuzu koruyarak geleceğe taşımak hepimizin görevidir” dedi.

Türkülerin yalnızca bir müzik türü olmadığını, aynı zamanda kültürün, acıların, özlemlerin ve hayallerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Başkan Kınay, “Bozkırdan yükselen bu ses, yolun bittiği sanıldığında bile bize umut verdi, yolumuzu aydınlattı” ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş anısına düzenlenen konser, Karabağlar’da hem duygusal hem de anlamlı bir geceye sahne oldu.