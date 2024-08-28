Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmesi için okullarda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Okul bahçelerinin düzenlenmesi, temizliği ve oyun alanlarının boyanması gibi çalışmalarla fiziki ortamların iyileştirilmesine katkıda bulunuldu.

Okullara boya ve temizlik desteği

Belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan okullara boya desteği sağlayarak, öğrencilerin oyun alanlarındaki yer çizgilerini de boyadı. Ayrıca, okul bahçelerinde ağaçların budanması, temizlik işlemleri ve montaj-tamir gerektiren konular hızlı bir şekilde tamamlandı. Ekipler, okulların hem estetik hem de işlevsel açıdan daha kullanışlı hale gelmesi için titizlikle çalıştı.

"Eğitime desteğimizi sürdüreceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, “Her öğrenciyi kendi ailemizin bir çocuğu gibi görüyoruz. Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın temiz ve düzenli bir eğitim ortamında ders görmesi en büyük önceliğimiz. Karabağlar Belediyesi olarak eğitim desteğimizi sürdürecek ve öğrencilerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.