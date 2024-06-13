Törene, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Renkli gösteriler ve eğlence

Yılsonu gösterilerinin de yer aldığı mezuniyet töreninde çocuklar doyasıya eğlendi. Danslar ve şarkılarla coşkulu bir atmosfer yaşanırken, Başkan Kınay da çocuklarla birlikte eğlendi ve şarkılarına eşlik etti. Keplerini havaya fırlatan minik öğrenciler, Özgür Çocuk Evi'nin ilk mezunları olma unvanını kazandılar.

"Çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak görevimiz"

Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Kınay, yetişkinlerin görevinin çocuklara daha iyi bir dünya bırakmak olduğunu vurguladı. Karabağlar Belediyesi olarak en büyük sorumluluklarının, çocukların hak ettikleri hayatı yaşayabilmeleri ve geceleri rahat uyuyabilmeleri için ellerinden gelenin çok daha fazlasını yapmak olduğunu kaydetti.

Çocukların çocukluklarını yaşayabilmeleri için mücadele edeceklerini ifade eden Başkan Kınay, Özgür Çocuk Evi'nin kendileri için çok değerli olduğunu ve bundan sonraki süreçlerde tüm mahallelerde çocuklar için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek şu sözleri ekledi: "Yaşadığımız ve yaşattığımız Karabağlar'ı birlikte oluşturacağız. Bugün bir başlangıç olsun. Çocuklarımızın yolu hep açık olsun."