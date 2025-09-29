İzmir’in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusu nedeniyle 2 gündür boşa akan su, mahalle sakinlerini mağdur etti. Trafikte aksamalara yol açan su birikintisi, evlerde de su kesintisine neden oldu.

Karabağlar’da boru patladı, yolu su bastı

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Peker Mahallesi Sırrı Atalay Caddesi’nde ana su borusunun patlaması sonucu, tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Su birikintisi, özellikle araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırdı. Mahalle sakinleri, patlayan borunun 2 gündür onarılmaması nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

"2 gündür su böyle akar mı?"

Mahalle sakinlerinden Hasan Şeren, patlayan borunun 2 gündür onarılmadığını belirterek, “Belediyeden nefret ettim. 2 gündür su böyle akar mı? Az su da değil, tonlarca su... Dün yolda araba şerit değiştiremedi diye kaza oldu. Zulüm yaşıyoruz. Belediyenin bir an önce müdahale etmesini istiyoruz. 3-5 mahallenin harcayacağı su 2 gündür akıyor” diyerek durumu protesto etti.

"Su kesintisi ve telefonlara yanıt yok"

Diğer mahalle sakinlerinden Kubilay Toptaş ise dünden beri evlerinde su akmadığını belirterek, “Telefon açtığımda da kimse cevap vermiyor. Çöp içinde, pislik içinde. Sesimi yetkililer duysun. Bu su hala akıyor. Yazık günah değil mi? Bizim cebimizden çıkıyor. Dünden beri evimizde su yok. İhtiyacımızı gideremiyoruz, tuvalete gidemiyoruz” dedi. Toptaş, suyun akmaya devam etmesine tepki göstererek, belediyenin bir an önce müdahale etmesini istedi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) müdahale etti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan boru için onarım çalışmalarına başladı. Ekipler, tazyikli suyun yarattığı su birikintilerini temizlemek ve boru onarımını gerçekleştirmek için yoğun bir şekilde çalıştı.