Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen iki kardeşin evinde 5 bin 985 uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretine darbe
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen E.Y. ve ağabeyi B.Y.’nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 5 bin 985 uyuşturucu hap, 5,8 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
2 kardeş gözaltında
Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki kardeş, emniyete götürüldü.
Şüpheliler E.Y. ve B.Y.’nin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.