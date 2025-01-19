Karabağlar Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini unutulmaz kılmak için renkli ve öğretici bir etkinlik programı hazırladı. Sanatla iç içe bir tatil dönemi için heyecan verici bir dizi aktivite sunuluyor.

Sanat dolu yarıyıl tatili etkinlikleri

Karabağlar Belediyesi, 20-31 Ocak tarihleri arasında çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, tiyatro gösterileri, animasyon film gösterimleri ve eğlenceli masal etkinlikleri gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı bu program, çocukların hem eğlenip hem de sanatsal becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Renkli aktivite dönemi: Masal Çarşambaları ve tiyatro gösterileri

Yaratıcı atölye çalışmalarının yanı sıra, her hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek "Masal Çarşambaları" etkinlikleri ile çocuklar hayal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacaklar. Ayrıca, tatilin ilerleyen günlerinde sahnelenecek tiyatro oyunları ve animasyon filmleri de çocukların eğlenceli ve öğretici bir tatil geçirmelerine katkı sağlayacak.

Yaratıcı atölyeler (21-31 Ocak - Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi)

6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirmeyi hedefliyor. Programda yer alan atölyeler:

Maske Boyama (20 Ocak, 11.00)

Seramik Obje Boyama (20 ve 27 Ocak, 14.00)

Balon Katlama (21 Ocak, 11.00 ve 31 Ocak, 14.00)

Keçe Pano Yapımı (22 Ocak, 11.00)

Kitap Ayracı Tasarımı (22 ve 28 Ocak, 14.00)

Fırça Parmaklar Atölyesi (23 Ocak, 11.00)

Ahşap Figür Boyama (29 Ocak, 11.00)

Makrome Pano Çalışması (31 Ocak, 11.00)

Masal Çarşambaları (22 ve 29 Ocak-Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı)

3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Masal Çarşambaları, çocukların hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlikler saat 14.00’te başlayacak. Kayıt için: 0232 414 80 83

Tiyatro ve animasyon film gösterimleri (21-31 Ocak)

Belediye tiyatrolarının ve animasyon film gösterimlerinin yer aldığı program, tüm çocuklara ücretsiz olarak sunuluyor. Davetiyeler, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edilebilir. Programdan öne çıkan etkinlikler:

Hepimiz Biriz – 21 Ocak (Mustafa Necati Kültür Merkezi)

Mikropsuz Bir Hayat – 23 Ocak (Eskiizmir Semt Merkezi)

Dersimiz Tiyatro – 28 Ocak (Barış Semt Merkezi)

Tembeller Ailesi (Animasyon Film) – 29 Ocak (Bozyaka Kültür Merkezi)

Macera Ormanı – 30 Ocak (Yıldız Kenter Kültür Merkezi)

Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi

Nasreddin Hoca da etkinlikler dopdolu

Karabağlar Belediyesi’nin Nasrettin Hoca Çocuk Kültür ve Bilim Merkezi, yarıyıl tatili boyunca hafta içi okul gruplarına, hafta sonları ise bireysel ziyaretçilere rehberli Uzay Havacılık Sergisi ve Deney İstasyonları gezileri düzenliyor. Ayrıca, 5 yaş ve üzeri çocuklar için eğitici ve eğlenceli atölyeler bulunuyor:

Uçuş Simülasyonu Atölyesi (8-14 yaş): Uçakların aerodinamik yapısını öğrenme ve uçak uçurma deneyimi.

İngilizce Oyun Atölyesi (5-7 yaş): Eğlenceli oyunlarla İngilizce öğrenme ve konuşma pratiği.

Sanat Atölyesi (7-9 yaş): Çanta baskıları ve kil figürlerle hayal gücünü geliştirme.

Mikroskop Atölyesi (7-9 yaş): Mikroorganizmaları inceleyerek mikroskop kullanımını öğrenme.

Eğlenceli Bilim Atölyesi (7-9 yaş): Hamur mayası, volkan patlaması gibi deneylerle bilimle tanışma.

Başkan Kınay “Çocuklarımız bu etkinliklerde hem eğlenecek hem öğrenecek”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların kültür ve sanatla büyümesinin önemine dikkat çekerek, “Hayal gücüyle zenginleşen bir gelecek hepimizin umudu. Yarıyıl tatili için hazırladığımız bu programlarla çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenecek. Bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz” dedi.