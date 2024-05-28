Uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetiyle Karabağlar'ın gözdesi haline gelen Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, 19 Mayıs'ta yeni sezonunu açtı. Geçen yıl 60 bin kişinin keyifli vakit geçirdiği tesis, bu yaz da yoğun ilgi görmeyi bekliyor.

Uzundere rekreasyon alanı'nda serinlemek ve eğlenmek için ideal bir yer

Merkezi konumu ve sunduğu imkanlarla öne çıkan Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, yaz aylarında serinlemek ve eğlenmek için ideal bir mekan sunuyor. Farklı büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu ve kaydıraklar ile her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Güvenlik ve hijyen önlemleri alındı

Aqua Yaşam Yüzme Havuzları'nda misafirlerin güvenliği ve sağlığı için her türlü önlem alındı. Tesisin tüm alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve cankurtaran görevlileri her daim gözetlemede bulunuyor.

Lezzetli yemekler ve içecekler ile keyifli molalar

Yüzmenin ardından serinlemek ve dinlenmek için kafeterya ve Gemi Restoran da hizmet veriyor. Gözleme, ızgara, makarna, salata çeşitleri, serpme kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler ile ailenizle birlikte keyifli molalar verebilirsiniz.

Başkan Kınay: "Gençlerimizi ve Çocuklarımızı Sportif ve Kültürel Etkinliklerle Buluşturmaya Devam Edeceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Aqua Yaşam Yüzme Havuzları'nın yeni sezonunun açılışında yaptığı açıklamada, "Uygun fiyatıyla hemşerilerimizin erişiminin kolay olduğu tesisimizde vatandaşlarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Karabağlar’da gençlerimizi ve çocuklarımızı sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm konuklarımızın aileleriyle birlikte keyifli saatler geçirmelerini diliyorum" dedi.

Aqua yaşam yüzme havuzu'na ulaşım

Aqua Yaşam Yüzme Havuzu'na birçok otobüs ve dolmuş hattı ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Otobüs Hatları:

193 - YURTOĞLU - KONAK

524 - CENNETÇEŞME-ÜÇYOL METRO

873 - YENİTEPE EVLERİ - FAHRETTİN ALTAY AKTARMA

877 - UZUNDERE TOPLU KONUTLARI - GAZİEMİR SEMT GARAJI

23 - UZUNDERE - KONAK

523 - UZUNDERE - ÜÇYOL METRO

516 - YENİTEPE EVLERİ - GAZİEMİR SEMT GARAJI