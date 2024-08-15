Karabağlar Belediyesi, çocukların yaz tatillerini hem keyifli hem de verimli geçirebilmeleri için düzenlediği “Yaz Okulu” ile 6 farklı branşta eğitimler sunmaya devam ediyor. İlçedeki semt merkezlerinde gerçekleştirilen Yaz Okulu, çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Yaz Okulu’nda 6 branşta eğitim imkanı

08-12 yaş grubundaki çocukların katıldığı Yaz Okulu’nda, haftanın dört günü 09:30-16:40 saatleri arasında Dekoratif Ahşap Süsleme, Resim Sanatı Eğitimi, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç, Görsel Sanatlar Atölyesi ile Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi gibi kurslar yer alıyor. Bu kurslar sayesinde çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

Sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı

Eskiizmir, Cennetçeşme, Ali Fuat Erden, Limontepe, Aşık Veysel, Aydın, Günaltay ve Barış semt merkezlerinde devam eden Yaz Okulu, 12 Eylül 2024 tarihine kadar sürecek. Kursların sonunda çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarla ödüllendirilecek.

Başkan Kınay’dan sosyal belediyecilik vurgusu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özellikle kadınlar, gençler ve çocuklar için projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Kınay, Yaz Okulu'na katılan çocukların ve ailelerin memnuniyetinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Karabağlar'da her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam edeceğiz,” dedi.