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Karabağlar Belediyesi yetkilileri, yeni yıl boyunca denetimlerin süreceğini ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulanacağını duyurdu

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay , vatandaşların yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmesinin öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, "Denetimlerimiz halk sağlığını koruma ve esnafımızın kurallara uygun hizmet vermesini sağlama amacıyla devam edecektir" dedi.

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Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumları, hijyen koşulları ve reyonlarda yer alan satış fiyat etiketleri titizlikle kontrol edildi. Uygunsuzluklar tespit edilen işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Karabağlar Belediyesi Zabıta ekipleri, yıl boyunca devam ettirdiği rutin denetimlerin yanı sıra, unlu mamüller, şekerleme ve kuruyemiş satışlarını yapan işletmeleri de detaylı şekilde inceledi.

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