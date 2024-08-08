Karabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan can dostları için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak firmalar, veteriner klinikleri ve vatandaşların katılımıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen bu buluşmada, 5195 sayılı hayvan koruma kanununda yapılan değişiklikler ve öneriler masaya yatırıldı.

Sorunlar ortak akıllla çözülecek

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Helil Kınay, "Karabağlar'da tüm hayatı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Bu sürece nasıl daha fazla katkı koyabiliriz diye düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Canlıların yaşam hakkına saygı

Toplantıya Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, belediye meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlar katıldı. Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ezgi Yılmaz, ilçede üç hayvan sağlığı merkezinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti ve "Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz. Ne olursa olsun sahiplendirmelerle, sosyal medya paylaşımlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarından destek alarak onları yaşatacağız” dedi.

Yasanın çıkarılışı, uygulama şekli, dayatılma şekli doğru değil!

Başkan Kınay, yeni yasa değişikliğinin ahlaki ve vicdani olması gerektiğini vurgulayarak, yasanın uygulanmasındaki eksiklikleri ve belediyenin bu konuda yaşadığı zorlukları dile getirdi. "Bu yasanın çıkarılış şekli, uygulama şekli, bize dayatılma şekli doğru değildir. Kapasite, bütçe, barınak olmayan koşullarda uygulanması da mümkün değildir. Karabağlar Belediyesi olarak 58 mahallede tehlikeli sayılan türleri esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasayı tamamen uygulama noktasında eksiklerimiz var. Yasanın yanlışlığıyla ilgili sesi büyütme noktasında, yanlışlığı anlatma noktasında ortak hareket etmek zorundayız" dedi.

"Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız"

Toplantının ilerleyen saatlerinde firma temsilcileri, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de söz alarak yasa ile ilgili görüşlerini ve önerilerini paylaştılar. Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği bu ortak paydaş toplantısından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Toplantının sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Kınay, "Biz gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Doğru uygulamaların nasıl yapılacağını göstermek adına, elbirliğiyle değerli görüşlere ihtiyacımız var. Biz yaşatmayı seçen, sorunlar varsa ortak akılla birlikte çözen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.