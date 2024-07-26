Karabağlar Belediyesi, kentin sağlıklı gelişimi için 2025-2029 Stratejik Plan Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Belediye başkanı Helil Kınay ve çeşitli paydaşların katıldığı toplantıda, ilçenin geleceğine dair önemli adımlar atıldı.

Stratejik plan çalıştayı ve katılımcılar

Kibar Mahallesi Belediye Hizmet Kompleksi’nde gerçekleştirilen çalıştay, Meclis Üyesi Rahile Yeni’nin moderatörlüğünde yapıldı. Toplantıya belediye meclis üyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer paydaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Helil Kınay, açılış konuşmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, stratejik planın ilçenin geleceğini belirlemedeki önemine vurgu yaptı. Başkan Kınay, "Gelecek beş yılı gerçeklere dayalı ve ayakları yere basan bir şekilde planlamak istiyoruz" diye aktardı.

Ortak yönetim anlayışı

Başkan Kınay, ilçenin eksikliklerini gidermek ve daha güçlü bir Karabağlar inşa etmek için birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Kınay, "Stratejik plan bizim anayasamız. Bu planla Karabağlar'ın hikayesini hep birlikte yazacağız" diye konuştu.

GZFT analizi ile durum değerlendirmesi

Çalıştayda katılımcılar, gruplar halinde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (GZFT) analizi yaparak ilçenin mevcut durumunu değerlendirdi. Grup sözcüleri, tespitlerini ve önerilerini sunarak stratejik planın oluşumuna katkıda bulundu.

Meclis Üyesi Rahile Yeni, ilk kez bu kadar geniş katılımlı bir çalıştay düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni, "Sizden gelecek önerilerle eksik yönlerimizi belirleyip, Karabağlar’ı örnek bir ilçe olarak gösterecek stratejik planı hep birlikte hazırlayacağız" dedi.