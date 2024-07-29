Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve geldikten sonraki ilk 100 gününde, 58 mahalleyi tek tek ziyaret ederek yerinde sorunları inceledi. Bu kapsamlı ziyaretlerin amacı, mahalle muhtarlarıyla birlikte sorunları tespit etmek ve çözümler üretmek oldu. Başkan Kınay, mahalle muhtarlarıyla düzenlediği aylık toplantılarda gündeme gelen sorunları saha çalışmalarında da gözlemledi.

Sorunların yerinde çözümü için yoğun çaba

Başkan Kınay, sorunları yerinde inceleyip not alarak, ilgili birimlere talimatlar verdi ve bu süreçte vatandaşlardan gelen şikayetleri dinledi. Kınay, belediye ekipleriyle birlikte, Karabağlar’daki her mahalledeki eksiklikleri gidermek ve hiçbir vatandaşın yalnız hissetmemesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. “Karabağlar’da hiçbir vatandaşımız kendini unutulmuş ya da yalnız hissetmeyecek” diyen Başkan Kınay, tüm talepleri değerlendirmeye aldıklarını belirtti.

Gelecek planları ve yeni çalışmalar

Mahalle gezilerinin ilk turunu tamamlayan Başkan Kınay, bu çalışmaların düzenli olarak tekrar edileceğini ve Ağustos ayında esnaf ve mahalle buluşmaları yaparak vatandaşlarla bir araya geleceğini duyurdu. Başkan Kınay, muhtarlarla birlikte esnaf ve vatandaşların yaşadığı sorunlara birebir ilgilenerek, bu sorunları çözmek için yeni stratejiler geliştireceklerini ifade etti.