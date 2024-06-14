Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu’nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Ahmet Elbi’nin yanı sıra, eşi Hatice Elbi, Okul Müdürü Nihal Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkan Elbi'nin eğitime verdiği destek

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, "2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sona erdi. Bütün çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize çocuklarımıza göstermiş oldukları çaba ve gayretten dolayı tebrik ediyorum. Eğitim-öğretim yılı başında çocuklarımıza bir söz vermiştik. Eğer derslerinizi çalışır, ailelerinizi, öğretmenlerinizi dinlerseniz ve başarılı olursanız hepinize akıllı saat vereceğiz demiştik. Çocuklarımız takdir, teşekkür almış, karneleri çok iyi, bu sene böyle bir hediye dağıttık. Gelecek yıl daha farklı hediyelerle çocuklarımıza destek olacağız. Biz eğitimin arkasındayız. Eğitimi önemsiyoruz. Karabiga Belediyesi olarak üzerimize düşen görev neyse eğitim için yapmaya hazırız" dedi.

Karabiga'da yaz etkinlikleri

Başkan Elbi, konuşmasında ayrıca Karabiga’nın yaz nüfusunun 5-6 kat arttığını ve beldenin turistik önemine dikkat çekti. "Bölgemizde olmayan survivor parkurunu başlattık. Çocuklarımız tarafından olumlu karşılandı. Bu yıl da bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. Çocuklarımız güzel bir yaz geçirecek," diyerek, yaz döneminde yapılacak etkinliklerin müjdesini verdi.

Öğrenciler ve velilerden teşekkür

Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu 2. sınıf öğrencisi Birce İpek, "Başkanımıza akıllı saat için çok teşekkür ederim," diyerek memnuniyetini dile getirdi. Birce’nin annesi Tuğba İpek ise, "Başkanımıza okulumuza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerimizin her zaman yanında oluyor. Ayrıca karne hediye olarak vermiş akıllı saatler için de teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Akıllı saat dağıtımı

Konuşmaların ardından, Başkan Ahmet Elbi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 200 öğrenciye akıllı saatlerini dağıttı. Öğrenciler, karne hediyelerini alırken büyük bir sevinç yaşadılar. Başkan Elbi, öğrencilere başarılar dileyerek, onları tebrik etti ve eğitimlerine destek vermeye devam edeceklerini belirtt