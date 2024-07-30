Karabiga Belediyesi'nin organize ettiği 4. Çocuk Eğlencesi Festivali, Belediye Düğün Salonu'nda coşkulu anlara sahne oldu. Festivalde çocuklar, çeşitli gösterilerle dolu eğlenceli bir gün geçirirken, Karagöz ve Hacivat gösterisi büyük ilgi topladı. Şovlar eşliğinde eğlenen çocuklar, ebru sanatı ile renkli resimler yapma fırsatı buldu. Ayrıca, etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocukların neşesine ortak oldular

Festivalde çocukları yalnız bırakmayan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, çocukların neşesine ortak oldu. Başkan Elbi, "Karabiga Belediyesi olarak yaz aylarını dolu dolu etkinliklerle geçiriyoruz. Bugün de çocuklarımızla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Çocuklarımızın doyasıya dans ettiği, Karagöz ve Hacivat Gösterisiyle ve birçok şov gösterisiyle eğlendikleri festivalde, ebru sanatı ile resimler yaptılar ve onlara hediyeler dağıttık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya, onların gülümsemelerine ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.