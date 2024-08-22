Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Ankara’da Spor Toto Başkanlığı ile gerçekleştirdiği toplantıların ardından, Karabiga Beldesi'ne kazandırılacak olan Kapalı Spor Salonu Projesi'nin tamamlandığını açıkladı. Başkan Elbi, projeyle beldenin gençlerine modern spor olanakları sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Spor Kompleksi ile Karabiga’ya değer katacak

Başkan Ahmet Elbi, Kapalı Spor Salonu’nun sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda Karabiga’nın sporla iç içe bir yaşam alanı haline gelmesine katkı sağlayacak bir kompleksin parçası olacağını ifade etti. Proje kapsamında, salonun yanı sıra FIFA standartlarında bir futbol sahası ve kapalı futbol sahası da inşa edilecek. Elbi, bu projelerin özellikle gençlerin sporu sevmesi ve en iyi şartlarda yapabilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yapılan görüşmeler sonuç verdi

Ankara’da Spor Toto Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, Kapalı Spor Salonu Projesi'nin tüm detaylarının netleştiğini belirten Elbi, “Ankara programımız kapsamında görüşmelerimizi sırasıyla gerçekleştirirken, bu güzel haberi sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karabiga’mıza spor alanında önemli bir değer katacak bu proje, tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Karabiga gençliği için modern spor alanları

Kapalı Spor Salonu, Karabiga’daki gençlerin sporla buluşması ve fiziksel aktivitelerini en iyi koşullarda gerçekleştirebilmeleri için tasarlandı. Başkan Elbi, bu proje ile beldedeki spor imkanlarını genişleterek, gençlerin ve tüm vatandaşların sporla daha fazla iç içe olmasını hedeflediklerini dile getirdi. Proje, Karabiga’nın sosyal ve sportif yaşamına önemli bir katkı sağlayacak.