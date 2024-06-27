KARABÜK (AA) - Karabük'te 62 yaşındaki Meral Yüzbaşıoğlu, okuduğu Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nü birincilikle bitirdi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sanat Tarihi Bölümü'nü birinci olarak bitiren 62 yaşındaki Yüzbaşıoğlu, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki törende başarı belgesini alarak mezuniyet coşkusunu yaşadı. Mezuniyet töreninde yemin eden Yüzbaşıoğlu, kep fırlattı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüzbaşıoğlu, Karabük Üniversitesine sunduğu eğitim ve altyapı imkanları için teşekkür etti. Safranbolulu olduğunu fakat 40 yıldan fazla süredir İzmir'de yaşadığını anlatan Yüzbaşıoğlu, 34 yıldır ihracat yapan bir şirketin kurucusu, tasarımcısı ve sahibi olduğunu aktardı.

"Bu üçüncü üniversitem. Yıllar önce 'Keşke burada bir üniversite olsaydı ve ben de bu üniversitede okusaydım.' diye hayal kurdum. Yıllar sonra burada üniversiteden mezuniyet kısmet oldu." ifadesini kullanan Yüzbaşıoğlu, okuma sevgisinin ailesinden geldiğini, çocuklarının ve eşinin de iyi okullarda başarılı eğitimler aldığını kaydetti.

Aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümü'nde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Yüzbaşıoğlu, "Üniversitenin altyapısı yeterli, hocaların gayreti takdire şayan. Güzel bir şehir, güzel bir üniversite, çok gayretli bir kadro var burada. Yeni gelecek öğrencilerin de bundan istifade etmesini gönülden isterim." değerlendirmesinde bulundu.