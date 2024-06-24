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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki bir çay ocağında Emine A. (27) ile Murat D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat D, kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı .

KARABÜK (AA) - Karabük'te tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

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