Karabük’ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Kazada araçlar büyük hasar görürken, yol bir süre trafiğe kapandı.
Çarpışan iki araçta da yangın çıktı
Olay, Eflani-Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde meydana geldi. 43 yaşındaki M.O. idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile 44 yaşındaki Y.Y.’nin kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araçta yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
3 kişi hayatını kaybetti
Yangın sonrası sürücü Y.Y., yolcu 64 yaşındaki Z.Y. ve 16 yaşındaki Z.Y. hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar arasında sürücü M.O., otomobildeki 39 yaşındaki N.O., 10 yaşındaki Ö.F.O., 15 yaşındaki Y.O. ve 18 yaşındaki H.Y. bulunuyor. Cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi.
Soruşturma başlatıldı
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.