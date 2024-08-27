Karabük’te yaşanan trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın meydana gelmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Karabük Bahçelievler Mahallesi 115 Nolu Cadde üzerinde meydana geldi. Yüksel Ş.’nin kullandığı 37 AAC 069 plakalı otomobil ile Ramazan A. yönetimindeki 34 CON 198 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan Özlem A. ve Sümeyye E.A. yaralandı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özlem A. ve Sümeyye E.A.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddeyi güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelere başladı. Kazanın nasıl meydana geldiği, araçların hız durumu ve yol koşulları gibi faktörlerin incelenmesi için olay yerinde detaylı bir çalışma yapılıyor. İlk belirlemelere göre, araçların dikkatsizlik sonucu çarpıştığı tahmin ediliyor.