Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki A.S, C.A.S. (1), A.K.S, M.S. ve M.E.S. (9) yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyon un yol kenarında duran hafif ticari araca çarpması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı .

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.