KARABÜK (AA) - Karabük'te aracında 22 bin dolar bulan minibüs şoförü, parayı polise teslim etti.

İl merkezinde yolcu minibüsünde şoförlük yapan Sezgin Demir, arka koltuklardan birinde çanta unutulduğunu gördü.

Çantayı açan ve içinde para olduğunu fark eden Demir, durumu polise bildirdi.

Minibüs durağına gelen polis, içinde 22 bin dolar olduğu belirlenen çantayı Demir'den teslim aldı.

Bu sırada çantanın kendilerine ait olduğunu iddia eden yabancı uyruklu 3 kişi, tespit için polisle karakola gitti.