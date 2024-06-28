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Bu arada motosikletin kundaklanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, şüpheli M.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan işlem yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre M.A, A.Ö'ye ait 78 BK 869 plakalı motosikleti, gece saatlerinde evinin otoparkından aldı. M.A, Şehit Musa Üstün Caddesi'ne getirdiği motosikleti yolun ortasında ateşe verdi.

Ürdün'de yüzlerce kişi Gazze ile dayanışma için yürüdü

Ürdün'de yüzlerce kişi Gazze ile dayanışma için yürüdü

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