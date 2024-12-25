Karabük ve çevresinde meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 3'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazaların nedeni hız, alkol ve kontrol kaybı olarak öne çıktı.

İlk kaza: Alkol ve hız aydınlatma direğinde son buldu

Karabük-Safranbolu çevre yolunda, sürücüsünün hız ve alkol etkisiyle kontrolünü kaybettiği Tofaş marka otomobil, aydınlatma direğine çarptı. İkiye bükülen otomobilden yola savrulan sürücü Serdar Erdoğan ve yanındaki Özcan Akbıyık ağır yaralandı. Kazanın ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından olay yerinde yapılan incelemelerde araçta bulunan alkol tenekeleri dikkat çekti. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin daha önce alkollü araç kullanımı nedeniyle alındığı belirlendi.

İkinci kaza: Hurda yüklü tırın dorsesine çarptı

Karabük-Eskipazar karayolunda, İmamalar Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, C.G. idaresindeki otomobil, hurda yüklü bir tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü ve yolcular A.G. ile A.G. yaralandı. Yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Üçüncü kaza: Vurdurmak isterken alt yola devrildi

Cumhuriyet Mahallesi'nde, aracını vurdurarak çalıştırmak isteyen Ş.Ü., direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseklikten alt yola düştü. Park halindeki bir araca çarpan otomobil devrildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.