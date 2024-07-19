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Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü ile yanındaki N.I. yaralandı.

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