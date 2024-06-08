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Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın da otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden Recep F, aracı durdurarak itfaiye ye haber verdi.

Recep F, 67 DA 845 plakalı otomobiliyle torununu sınava gireceği Karabük Üniversitesine bıraktıktan sonra evine doğru dönüşe geçti.

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KARABÜK (AA) - Karabük'te torununu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu için sınav merkezine bıraktıktan sonra evine dönen kişinin kullandığı otomobil seyir halinde yanarak kullanılamaz hale geldi .

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