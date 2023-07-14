Murat ÖZELCİ/ KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, üst geçide çıkan merdivenlerin altında poşete sarılmış halde bebek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan üst geçidin altında meydana geldi. Akşam saatlerinde üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, şüphe üzerine durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede poşetin içerisinde bebek cesedi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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