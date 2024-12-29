Karabük’ün merkeze bağlı Zopran köyünden ayrılarak bağımsız bir yerleşim birimi haline gelen Cemal Ovası Köyü, bugün ilk muhtarını seçmek için sandık başına gitti.

Yeni köyün tarihi süreci

9 Temmuz 2023’te yapılan referandum sonucunda Göklen Mahallesi’nin ayrı bir köy olarak tescil edilmesine karar verilmişti. Karabük Valiliği’nin onayı ile 26 Temmuz 2024’te resmen kurulan Cemal Ovası Köyü, Karabük merkeze bağlı 38’inci, ilin ise 278’inci köyü oldu.

İki aday yarışıyor

Yaklaşık 70 hane ve 171 seçmeni bulunan köyde, iki muhtar adayı yarışıyor. Sezgin Urfa ve Hayri Çalışkan, muhtarlık için kıyasıya mücadele veriyor.

Muhtar adayı Sezgin Urfa, Zopran köyüne uzaklık nedeniyle ayrı bir köy olma taleplerini Valiliğe ilettiklerini belirterek, “Halkın iradesiyle burası köy oldu. Köyümüz ağırlıklı olarak tarımla geçiniyor. Şehre yakın bir yerleşim birimiyiz ve gelişime açık bir köy olacağız,” dedi.

Diğer muhtar adayı Hayri Çalışkan ise seçilmesi halinde köye en iyi hizmeti sunmak için çalışacağını ifade etti.

Genç seçmenler de sandık başında

İlk kez oy kullanan 18 yaşındaki Zeki Sinan Kasap, seçimlerin köy için hayırlı olmasını dileyerek, “Bu bizim köyümüz için tarihi bir an. Hepimiz için güzel bir başlangıç olur umarım,” dedi.