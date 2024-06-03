Karabük’te yaşanan üç araçlı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı Balıklar Kayası mevkiinde gerçekleşti. Yolcu almak için duran İ.A. yönetimindeki 78 M 0362 plakalı minibüse, aynı yönde seyreden M.S. yönetimindeki 06 DPY 749 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobile, M. A. idaresindeki 34 LJV 49 plakalı başka bir araç çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.S., kendi imkanlarıyla Karabük Medikar Hastanesine başvurdu. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.